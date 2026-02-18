ಮಂಗಳವಾರ, 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಸಹಕಾರ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಶಪಥ: ವ್ಯಾಪಾರ, ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮೋದಿ–ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಮಾತು

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 22:30 IST
Last Updated : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 22:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಭಾರತವು ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಪಾಲುದಾರ. ರಫೇಲ್‌ ವಿಮಾನಗಳಿಂದ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿಗಳವರೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದೇವೆ
ಇಮ್ಯಾನುವೆಲ್‌ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್‌,ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್‌ ತುತ್ತತುದಿವರೆಗೆ ಹಾರುವ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತೇವೆ, ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನಿ
IndiaFranceNarendraModiTechnology PartnershipComprehensive Economic Partnership

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT