<p>Govt mandates social media platforms to prominently label AI-generated content, 3-hr takedown timeline</p><p>ನವದೆಹಲಿ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳು ಎಐ ರಚಿತ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫಯರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಂಬೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ, ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಶೋಷಿಸುವ ಅಥವಾ ವಂಚನೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಎಐ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಟೂಲ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದ ಎಐ ಲೇಬಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಮೆಟಾಡೇಟಾವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಅಥವಾ ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಐ ರಚಿತ ಮತ್ತು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಠಿಣ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಅಂತಹ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಆದೆಶ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಹೊಸ ನಿಯಮಾವಳಿಯು ಇದೇ 20ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. </p><p>ವಂಚಿಸುವ, ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಶೋಷಿಸುವ, ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಐ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ತಡೆಯಲು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಟೂಲ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>