ಗುರುವಾರ, 6 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಬಿಹಾರ: ಶಾಂತಿಯುತ ಮತದಾನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 21:14 IST
Last Updated : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 21:14 IST
ನುಸುಳುಕೋರರು ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಕಂಟಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರವು ಅಕ್ರಮ ವಲಸಿಗರು, ನುಸುಳುಕೋರರಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ
ಅಮಿತ್‌ ಶಾ, ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ
‘ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಮತ ಕಳವಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯುವ ಮತದಾರರದ್ದು
ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ನಾಯಕ
Bihar Assembly Elections

