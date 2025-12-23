BCCI Announcement: ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಸಂಭಾವನೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಏಕದಿನ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜಯಿಸಿದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯು ಖುಷಿಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. </p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರ ದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಂದ್ಯದ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಪರಿಷ್ಕೃತ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ; ದೇಶಿ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪಂದ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ₹50 ಸಾವಿರ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊದಲು ₹ 20 ಸಾವಿರ ಇತ್ತು. ಮೀಸಲು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ದಿನಕ್ಕೆ ₹ 10 ಸಾವಿರ ಗಳಿಸುವರು. </p>.<p>ಸೀನಿಯರ್ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ಟೂರ್ನಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಹುದಿನಗಳ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 11ರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ₹ 50 ಸಾವಿರ ಪಡೆಯುವರು. ಕಾಯ್ದಿಟ್ಟ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ₹ 25 ಸಾವಿರ ಗಳಿಸುವರು.</p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಟೂರ್ನಿಗಳ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವ 11ರ ಬಳಗದಲ್ಲಿರುವವರು ₹ 25 ಸಾವಿರ ಮತ್ತು ಮೀಸಲು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ₹ 12,500 ಪಡೆಯುವರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>