ಶ್ರೀನಗರ | ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ನೆರವು; ಪೊಲೀಸರಿಂದ ವಿವಿಧೆಡೆ ದಾಳಿ

<p><strong>ಶ್ರೀನಗರ</strong>: ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿರುವ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕೆಲವರ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪೊಲೀಸರು ಶನಿವಾರ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅನಂತನಾಗ್, ಸೋಪೋರ್, ಕುಲ್ಗಾಮ್, ಹಂದ್ವಾರಾದಲ್ಲಿ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನ ಲಿವರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ನಿಷೇಧಿತ ಹಿಜ್ಬುಲ್ ಮುಜಾಹಿದೀನ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವಿಭಾಗದ ಸ್ವಘೋಷಿತ ಕಮಾಂಡರ್ ಗುಲಾಂ ನಬಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಆಮೀರ್ ಖಾನ್, ಹಣಕಾಸು ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಝಫೇರ್ ಭಟ್ಗೆ ಸೇರಿದ ನಿವಾಸಗಳ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p class="title">'ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಭಟ್ 1990ರಲ್ಲೇ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಗಡಿಭಾಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಹಂದ್ವಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಿದ ವಿವಿಧ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>