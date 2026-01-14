ಬುಧವಾರ, 14 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ: ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ 80 ಲಕ್ಷ ಭಕ್ತರಿಂದ ಪುಣ್ಯಸ್ನಾನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಜನವರಿ 2026, 16:04 IST
Last Updated : 14 ಜನವರಿ 2026, 16:04 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮುಳ್ಳಿನ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದ ಸಾಧು ಡಮರುಗ ಬಾರಿಸಿದರು
ಮುಳ್ಳಿನ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದ ಸಾಧು ಡಮರುಗ ಬಾರಿಸಿದರು
ಪುಣ್ಯಸ್ನಾನದ ಬಳಿಕ ಗಂಗಾ ಮಾತೆಗೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿದ ಭಕ್ತೆ
ಪುಣ್ಯಸ್ನಾನದ ಬಳಿಕ ಗಂಗಾ ಮಾತೆಗೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿದ ಭಕ್ತೆ
Makar SankrantiPrayagraj

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT