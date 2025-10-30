<p><strong>ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ</strong>: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಹೃದಯ ಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ವೈಫಲ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕ ನಿರ್ಮಿತ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಸ್ಟೆಂಟ್ಗಿಂತಲೂ ಕ್ಷಮತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ.</p><p>ಬುಧವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞರ ಜಾಗತಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ, ದೆಹಲಿಯ ಬಾತ್ರಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಡೀನ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ಹೃದಯ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಉಪೇಂದ್ರ ಕೌಲ್, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ‘ಟುಕ್ಸೆಡೊ-2‘ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು.</p><p>ಈ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಹೃದಯ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸುಪ್ರಾಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೂಜ್ ಅನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಕ್ಸಿಯೆನ್ಸ್ ಕ್ಷಮತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p><p>66 ಭಾರತೀಯ ಹೃದ್ರೋಗ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಈ ಪ್ರಯೋಗವು ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಬಹು ನಾಳದ ಸಮಸ್ಯೆ ರೋಗಿಗಳಂತಹ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣ ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿತ್ತು.</p><p>ಈ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರ ಪೈಕಿ ಶೇ 80ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹೃದಯದ ಬಹು ನಾಳಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು.</p><p>ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟೆಂಟ್ನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದು, ಸುಪ್ರಾಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೂಜ್ನ ಕ್ಷಮತೆಯು ಸ್ಥಾಪಿತ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗಿಂತ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ.</p><p>ಸ್ಟೆಂಟ್, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಲೆಷನ್ ಫೇಲ್ನಲ್ಲಿ(ಟಿಎಲ್ಎಫ್) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ವೈಫಲ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ದತ್ತಾಂಶ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>