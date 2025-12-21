ಭಾನುವಾರ, 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ನಗರ ಪರಿಷದ್‌, ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 16:09 IST
Last Updated : 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 16:09 IST
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಂತೆ ಜನಾದೇಶ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತೆ ನಂ.1 ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ಮಹಾಯುತಿ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷಗಳಾದ ಶಿವಸೇನೆ (ಏಕನಾಥ್‌ ಶಿಂಧೆ ಬಣ) ಹಾಗೂ ಎನ್‌ಸಿಪಿಗಳು (ಅಜಿತ್‌ ಪವಾರ್‌ ಬಣ) ಬೃಹತ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿವೆ.
– ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡಣವೀಸ್‌, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 
