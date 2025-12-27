ಮಣಿಪುರ: ಎಂಟು ಉಗ್ರರ ಬಂಧನ

<p><strong>ಇಂಫಾಲ್</strong>: ನಿಷೇಧಿತ ಕಾಂಗ್ಲೀಪಾಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ (ಕೆಸಿಪಿ) ವಿವಿಧ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ 8 ಮಂದಿ ಉಗ್ರರನ್ನು ಪೂರ್ವ ಇಂಫಾಲ್ ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಇಂಫಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಕೆಸಿಪಿಯ ಪೀಪಲ್ಸ್ ವಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ನಾಲ್ವರು ಉಗ್ರರನ್ನು ಪೂರ್ವ ಇಂಫಾಲ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ರೊ ಲೀತಾನ್ಪೋಕ್ಪಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಂಧಿತರಿಂದ ಒಂದು .32 ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗಜಿನ್, ಮೂರು .32 ಜೀವಂತ ಗುಂಡು ಮತ್ತು ಎರಡು ರೇಡಿಯೊ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಕೆಸಿಪಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಘಟಕ ತೈಬಾಂಗಾನ್ಬಾದ ಮೂವರು ಉಗ್ರರನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ಇಂಫಾಲ್ನ ಲ್ಯಾಂಗೋಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಸಿಪಿಯ ಇಬುಂಗೊ ಘಟಕದ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶನಿವಾರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>