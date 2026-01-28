ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ‘ಮೆನೋಪಾಸ್’ ಕ್ಲಿನಿಕ್‌ ಆರಂಭ

<p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುವ ವಯೋಮಾನದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ‘ಮೆನೋಪಾಸ್’ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಇದು ಮೊದಲ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ, ಮೂಳೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ತಿಳಿಯಲು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ, ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಈ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇಲ್ಲಿಯೇ ಔಷಧಗಳೂ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.</p>.<p>‘ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವೆ ಮೇಘನಾ ಬೋರ್ಡಿಕರ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜ.14ರಂದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನವೇ ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>