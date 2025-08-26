ಮಂಗಳವಾರ, 26 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಶೇ50ರ ಸುಂಕಮಿತಿ ಗಡುವು:ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ;ಮೋದಿ

ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಶೇಕಡಾ 50ರ ಸುಂಕಮಿತಿ ಗಡುವು– ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿಕೆ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 26 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:01 IST
Last Updated : 26 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:01 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Narendra ModiTax

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT