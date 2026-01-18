ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇರುವವರೆಗೂ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಗುರು–ಮೋಹನ್‌ ಭಾಗವತ್

<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ‘ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ದೇಶವು ವಿಶ್ವಗುರುವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ಇಂತಹ ಅದ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ (ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್) ಸರಸಂಘಚಾಲಕ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಧರ್ಮವು ಚಾಲಕನಂತಿದೆ. ಆ ತತ್ತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತವನ್ನು ಈ ಧರ್ಮ ಮುನ್ನಡೆಸುವವರೆಗೂ ವಿಶ್ವಗುರುವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮವು ಪೂರ್ವಿಕರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಂದಿರುವ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿದೆ.ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕೊರತೆ ಇದೆ’ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ನಾನು ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಆ ಚಾಲಕ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅಪಘಾತ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮವೇ ಆ ಚಾಲಕ ಶಕ್ತಿ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಧರ್ಮವು ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯ ಮಿತಿಯೊಳಗಿಲ್ಲ. ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಮೂಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ಇದೆ. ಒಂದು ದೇಶ ಜಾತ್ಯತೀತ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾನವ ಅಥವಾ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಧರ್ಮದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ನೀರಿಗೆ ಹರಿಯುವ ಧರ್ಮ, ಬೆಂಕಿಗೆ ಉರಿಯುವ ಧರ್ಮ. ಮಗನ ಕರ್ತವ್ಯ, ಆಳುವವನ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ. ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಮೂಲಕ ಈ ತತ್ವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಅರಿತಿದ್ದರು. ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಆತನ ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಹರಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು ಭಾಗವತ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳು, ವಾಗ್ಮಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಧರ್ಮವು ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಭಾಗವೇ ಆಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಧರ್ಮದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೆಲವರು ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗರ್ವವು ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>