ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಧ್ಯೆ ಲಖನೌ ವಿ.ವಿಗೆ ಭಾಗವತ್‌ ಭೇಟಿ

<p><strong>ಲಖನೌ</strong>: ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸರಸಂಘಚಾಲಕ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರು ಲಖನೌ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಭಾಗವತ್ ಭೇಟಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಘಟಕ ಎನ್ಎಸ್ಯುಐ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿತು. ಈ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಅವರು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಎನ್ಎಸ್ಯುಐನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಹ್ಮದ್ ರಾಜಾ ಖಾನ್ ಅವರು, 'ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸಮಾಜವನ್ನು ಧ್ರುವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಜಾತ್ಯತೀತ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಪ್ರಸರಣಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿವಾಗಿರುವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಭೇಟಿಯು ಸರಿಯಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಐವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.</p>.<p>'ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು' ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>