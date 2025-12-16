ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಹೆರಾಲ್ಡ್‌ ಪ್ರಕರಣ: ಇ.ಡಿ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ದೆಹಲಿ ಕೋರ್ಟ್‌

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:45 IST
Last Updated : 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:45 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ರಾಜಕೀಯ ಬೇಟೆ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರಚಾರ ಹೆಸರಿಗೆ ಕಳಂಕ ತರುವ ಆಧಾರ ರಹಿತ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಸೋಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಮಣಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ 
–   ಸುಪ್ರಿಯಾ ಶ್ರೀನೇತ್‌ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ವಕ್ತಾರೆ
ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಇ.ಡಿ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಕೋರ್ಟ್‌ ಇದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವುದು ಅಧಿಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ಲಭಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ
ಅಶೋಕ್ ಗೆಹಲೋತ್‌ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
Delhi High CourtNational Herald
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT