IPL Auction: ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಯಾಗದೇ ಉಳಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

<p><strong>ಅಬುಧಾಬಿ:</strong> ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್(ಐಪಿಎಲ್) 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮಿನಿ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆಟಗಾರರು ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಪಡೆದರೆ, ಹಲವು ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು ಖರೀದಿಯಾಗದೇ ಉಳಿದರು. </p><p>ಹೆಚ್ಚಿನ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಹಾಗೂ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಣೆ ಹಾಕಿದವು. </p><p>ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಮುಖ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಪರ ಆಡಿದ್ದ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ.</p>.<h3>ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಯಾಗದೇ ಉಳಿದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು </h3><p><strong>ಡೆವೊನ್ ಕಾನ್ವೇ:</strong> ₹2 ಕೋಟಿ ಮೂಲಬೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಡೆವೊನ್ ಕಾನ್ವೇ ಅವರನ್ನು ಯಾವ ತಂಡವೂ ಕೂಡ ಖರೀದಿಸಲಿಲ್ಲ. ಚುಟುಕು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾನ್ವೇ, ಈ ಹಿಂದೆ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು. </p><p><strong>ಜಾನಿ ಬೆಸ್ಟೊ:</strong> ₹2 ಕೋಟಿ ಮೂಲಬೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮೂಲದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಜಾನಿ ಬೆಸ್ಟೊ ಕೂಡ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಅವರು ಆಡಿದ್ದರು. </p><p><strong>ವಿಜಯ್ ಶಂಕರ್:</strong> ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ₹30 ಲಕ್ಷ ಮೂಲಬೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಭಾರತದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ವಿಜಯ್ ಶಂಕರ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವ ತಂಡವೂ ಖರೀದಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ಪರ ಆಡಿದ್ದರು.</p><p><strong>ಕರಣ್ ಶರ್ಮಾ:</strong> ₹50 ಲಕ್ಷ ಮೂಲಬೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಭಾರತದ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್ ಕರಣ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಕೂಡ ಖರೀದಿಯಾಗದೇ ಉಳಿದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹಾಗೂ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ಅವರು ಆಡಿದ್ದರು. </p><p><strong>ವಿಯಾನ್ ಮುಲ್ಡರ್:</strong> ₹1 ಕೋಟಿ ಮೂಲಬೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ವಿಯಾನ್ ಮುಲ್ಡರ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ತಂಡ ಖರೀದಿಸಲಿಲ್ಲ. </p>