National Voters Day | ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಬಳಸಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ: ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮುರ್ಮು

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> 'ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಕರ್ಷಣೆ, ಪೂರ್ವಗ್ರಹ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ತಮ್ಮ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'16ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನ'ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ದೇಶದ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು ತಮ್ಮ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸಲು ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸದ ವಿಚಾರ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ದಿನವನ್ನು (1950ರ ಜ. 25) ಕಳೆದ 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತದಾರರ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>