ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಗಾಯತ್ರಿ ನೇಮಕ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಕೆ.ಆರ್.ಗಾಯತ್ರಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಸೀನಿಯರ್ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಶನಿವಾರ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಡಾ. ನಿವೇದಿತಾ ರೇಷ್ಮೆ, ಆಶ್ರಯಿ ಎನ್ ರಾಮ್ ಹಾಗೂ ಲೀನಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ, ಜಾನವಿ ದೇಸಾಯಿ, ಜಯಶ್ರೀ ಡಿ., ಜಾನವಿ ನರಸಿಂಹ ಹಾಗೂ ರುತ್ ಮಾಬೆನ್ ಅವರು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಮಿತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಕಿರಿಯರ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಗೆ ಮಾಲಾ ಸುಂದರೇಶನ್ (ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ), ಸಬಾ ಸಿದ್ದೀಕ್, ಪಿ.ಜೆ.ಹೇಮಲತಾ ಹಾಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಾರ್ವತಿಕಾರ್ ಅವರು ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>