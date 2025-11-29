ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: 11 ನಕ್ಸಲರ ಶರಣಾಗತಿ

<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗೊಂದಿಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ 11 ನಕ್ಸಲರು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ತ್ಯಜಿಸಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಕ್ಸಲರ ಶರಣಾಗತಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದವರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ₹89 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಛತ್ತೀಸಗಢದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವವಿರುವ ಗಡಚಿರೋಲಿ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಕ್ಸಲ್ ನಾಯಕ ಅನಂತ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ವಿನೋದ್ ಸಯ್ಯನ (40) ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲೇ ಶರಣಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರದೇಶದ ನಕ್ಸಲರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣದ ಕರೀಂನಗರ ಮೂಲದ ಅವರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದವರಿಗೆ ₹25 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಶರಣಾದ ನಕ್ಸಲರು ನಿಷೇಧಿತ ಸಿಪಿಐ(ಮಾವೋವಾದಿ) ‘ದರೆಕಸ ದಳ’ಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಎಂದು ಗಡಚಿರೋಲಿ ವಲಯದ ಡಿಐಜಿ ಅಂಕಿತ್ ಗೋಯಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ–ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ–ಛತ್ತೀಸಗಢ ವಿಶೇಷ ವಲಯ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ದರೆಕಸ ದಳ ಅತ್ಯಂತ ಸಕ್ರಿಯ ನಕ್ಸಲ್ ದಳವಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>