ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಭೇಟಿ: ನಿತಿನ್ ಆರೋಪ

<p><strong>ಪಟ್ನಾ</strong>: 'ದೇಶದ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿತಿನ್ ನವೀನ್ ಬುಧವಾರ ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p><p>ಕಳೆದ ವಾರ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಐ ಶೃಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ–ಭಾರತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 'ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕೆಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.</p><p>ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ನಿತಿನ್, 'ನೆಹರು–ಇಂದಿರಾ ಕುಟುಂಬದ 'ರಾಜಿ ಕಾರ್ಯ'ವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p>'ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೇ ರಾಹುಲ್ ಅವರು 247 ಬಾರಿ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ 'ರಾಜಿ ಕಾರ್ಯದ' ಭಾಗವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p><p>'ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಅಜ್ಜ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ಈ 'ರಾಜಿ ಕಾರ್ಯ' ತಲೆಮಾರುಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ' ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.</p><p>'ರಾಹುಲ್ ಅವರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಪರವಿರುವ 'ಶಕ್ತಿ'ಗಳ ಜೊತೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಜಾರ್ಜ್ ಸೊರೊಸ್, ಯುಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯ ಇಲ್ಹಾನ್ ಒಮರ್ ಮತ್ತು ಕೀನ್ಯಾದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯರ್ ಶಕೀರ್ ಮೆರಾಲಿ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p>'2004 ರಿಂದ 2014 ರವರೆಗೆ ರಾಹುಲ್ ತಾಯಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು 'ಸೂಪರ್ ಪ್ರಧಾನಿ'ಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ಉನ್ನತ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನೂ ಅವರು 'ರಾಜಿ ಕಾರ್ಯ'ಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p>'ರಾಹುಲ್ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು 'ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೊಫೋರ್ಸ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>