ಭಾನುವಾರ, 4 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಒಡಿಶಾ | ಕ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ ಬೃಹತ್ ಬಂಡೆ: ಹಲವರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿರುವ ಶಂಕೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 4 ಜನವರಿ 2026, 6:13 IST
Last Updated : 4 ಜನವರಿ 2026, 6:13 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಒಡಿಶಾ: ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಬಳಿ ₹75 ಲಕ್ಷ ನಗದು, ಆಸ್ತಿ ಪತ್ತೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಒಡಿಶಾ: ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಬಳಿ ₹75 ಲಕ್ಷ ನಗದು, ಆಸ್ತಿ ಪತ್ತೆ
ಒಡಿಶಾ: ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ಬಳಿ ₹75 ಲಕ್ಷ ನಗದು, ಆಸ್ತಿ ಪತ್ತೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಒಡಿಶಾ | ರಾಹುಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋನಿಯಾಗೆ ಪತ್ರ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಿಂದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕನ ಅಮಾನತು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಒಡಿಶಾ | ರಾಹುಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋನಿಯಾಗೆ ಪತ್ರ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಿಂದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕನ ಅಮಾನತು
ಒಡಿಶಾ | ರಾಹುಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋನಿಯಾಗೆ ಪತ್ರ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಿಂದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕನ ಅಮಾನತು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಒಡಿಶಾ: ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ; ಸದನದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾಬಲ 79ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಒಡಿಶಾ: ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ; ಸದನದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾಬಲ 79ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ
ಒಡಿಶಾ: ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ; ಸದನದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾಬಲ 79ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ
DeathOdishaStone crusherstone

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT