ಒಡಿಶಾ | ಕ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ ಬೃಹತ್ ಬಂಡೆ: ಹಲವರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿರುವ ಶಂಕೆ

<p><strong>ಭುವನೇಶ್ವರ:</strong> ಒಡಿಶಾದ ಢೆಂಕನಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲ್ಲಿನ ಕ್ವಾರಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಯ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವೊಂದು ಕುಸಿದು ಹಲವು ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿರುವ ಸಂಶಯವಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮೊತಂಗ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೋಪಾಲಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಾರಿ ಇದ್ದು, ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.</p><p>ಕಲ್ಲಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ, ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಇಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ತಂಡ, ಒಡಿಶಾ ವಿಪತ್ತು ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪಡೆ, ಶ್ವಾನ ದಳ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಢೆಂಕನಾಲ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಶೀಶ್ ಈಶ್ವರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಆಭಿನವ್ ಸೋಂಕರ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಢೆಂಕನಾಲ್ ನ ಕ್ವಾರಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಂಡೆ ಕುಸಿದು ಹಲವು ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿರುವ ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ನೋವಾಯಿತು. ಈ ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಗಲಿದವರ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂತಾಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ನವೀನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ 'ಎಕ್ಸ್' ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>