ಸೋಮವಾರ, 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಆಲಿಸದಿದ್ದರೆ 5 ಕೋಟಿ ಮರಾಠರು ಮುಂಬೈಗೆ: ಮನೋಜ್‌ ಜರಾಂಗೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 13:08 IST
Last Updated : 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 13:08 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Devendra FadnavisQuota for Marathas

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT