ಬುಧವಾರ, 28 ಜನವರಿ 2026
ಅಜಿತ್‌ ಪವಾರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನ ಛಿದ್ರ ಛಿದ್ರ..ಇಲ್ಲಿವೆ ಭೀಕರ ದೃಶ್ಯಗಳು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 28 ಜನವರಿ 2026, 5:30 IST
Last Updated : 28 ಜನವರಿ 2026, 5:30 IST
ಭೀಕರ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್‌ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನ

‍ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ 

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಅಜಿತ್ ಅವರು ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಬಾರಾಮತಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಪತನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ವಿಮಾನದ ದೃಶ್ಯ

ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದ ವಿಮಾನ

ಅಪಘಾತ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ ಜನರು

ಅಪಘಾತ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದ ಭಾಗಗಳು ಛಿದ್ರ ಛಿದ್ರ

