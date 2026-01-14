ಬುಧವಾರ, 14 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ–ಸಿ62ನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಿಡ್ಸ್‌ನಿಂದ ದತ್ತಾಂಶ ರವಾನೆ: ಸ್ಪೇನ್‌ ಸಂಸ್ಥೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 14 ಜನವರಿ 2026, 17:18 IST
Last Updated : 14 ಜನವರಿ 2026, 17:18 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
SpaceTechnolgy

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT