ಬುಧವಾರ, 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
PHOTOS | ರಾಜಸ್ಥಾನ: ಜಾನುವಾರು ಮೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಒಂಟೆ, ಕುದುರೆಗಳು

ಪಿಟಿಐ
Published : 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 14:14 IST
Last Updated : 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 14:14 IST
ಪುಷ್ಕರ್‌ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂಟೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಲೀಕರು ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

ಒಂಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಲೀಕರು

ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

ಜಾನುವಾರ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಿಸಲಿರುವ 16 ಇಂಚು ಎತ್ತರದ ಹಸು

ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

ಅಲಂಕೃತವಾಗಿ ಗಾಡಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಒಂಟೆ

ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

ದೇಶ, ವಿದೇಶಿಗಳಿಂದ ಜಾನುವಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ

ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

₹11 ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ ಕುದುರೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಂತ ಮಾಲೀಕ

ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

ನೂರಾರು ಒಂಟೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮೇಳ ನಡೆಯುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ

ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

ಪುಷ್ಕರ್‌ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಒಂಟೆ ಮೇಳ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ

ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

