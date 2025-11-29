ಎಂಸಿಡಿ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಮುನ್ನಾದಿನ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಎಪಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ!

<p>Two-time former AAP MLA Rajesh Gupta joins BJP on MCD bypoll eve</p><p>ನವದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿಯ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನನ(ಎಂಸಿಡಿ) 12 ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಮುನ್ನಾದಿನ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ರಾಜೇಶ್ ಗುಪ್ತಾ ಶನಿವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಎಪಿಯಿಂದ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.</p><p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಕ್ತಾರ ಮತ್ತು ಎಎಪಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಎಪಿ ಘಟಕದ ಉಸ್ತುವಾರಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ಗುಪ್ತಾ, ದೆಹಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೀರೇಂದ್ರ ಸಚದೇವ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದರು.</p><p>ಸಚದೇವ ಅವರು ಗುಪ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಶಾಲು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿನ 12 ವರ್ಷಗಳ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎಎಪಿ ನಾಯಕರು ಈಗ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಬಳಸಿ ಬಿಸಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಎಎಪಿ ಮತ್ತು ಅದರ ವರಿಷ್ಠ ಅರವಿಂದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಪತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಕಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರುವ ಮುನ್ನ ರಾಜೇಶ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು, ಎಎಪಿಗೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪಡೆದ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಎಎಪಿ ನಾಯಕ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಎಎಪಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಾಗ, ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಅರವಿಂದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದರು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರ ಕೈಬಿಟ್ಟರು. ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಇಂದು ನಾನು ಕೂಡ ಆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಗುಪ್ತಾ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>