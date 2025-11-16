ಭಾನುವಾರ, 16 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

Delhi Bast | 9 ಎಂಎಂ ಗುಂಡುಗಳು ಪತ್ತೆ: ಶಂಕಿತನಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:32 IST
Last Updated : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:32 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

Delhi Blast: ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ಕಾರಿನ ಸಮೀಪ ಇದ್ದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಹುಡುಕಾಟ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Delhi Blast: ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ಕಾರಿನ ಸಮೀಪ ಇದ್ದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಹುಡುಕಾಟ
Delhi Blast: ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ಕಾರಿನ ಸಮೀಪ ಇದ್ದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಹುಡುಕಾಟ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

Delhi Blast | ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಉಮರ್ ನಬಿ: DNA ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Delhi Blast | ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಉಮರ್ ನಬಿ: DNA ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢ
Delhi Blast | ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಉಮರ್ ನಬಿ: DNA ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢ
DelhiRed FortBomb Blast

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT