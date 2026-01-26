Republic Day 2026: ಮುರ್ಮು, ‍ಮೋದಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸೇರಿ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಶುಭಾಶಯ

सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत बधाई। भारत की आन-बान और शान का प्रतीक यह राष्ट्रीय महापर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। विकसित भारत का संकल्प और अधिक सुदृढ़ हो, यही कामना है।— Narendra Modi (@narendramodi) January 26, 2026
Once again, I extend my hearty greetings to all of you on Republic Day. I firmly believe that your life will be filled with happiness, peace, security, and harmony. pic.twitter.com/IvVWY2XOO5— President of India (@rashtrapatibhvn) January 25, 2026
प्रदेश वासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) January 26, 2026
हम सभी का राष्ट्रप्रेम, कर्तव्यनिष्ठा और विकास के प्रति समर्पण हमारे लोकतंत्र को सशक्त एवं मजबूत बनाता है।
आइए, अपने अमर सेनानियों को स्मरण करने के साथ, संविधान के आदर्शों से प्रेरित होकर एक 'सशक्त, समृद्ध और… pic.twitter.com/54pnSKzcq8
सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 26, 2026
हमारा संविधान हर भारतीय का सबसे बड़ा हथियार है - यही हमारी आवाज़ है, हमारे अधिकारों का सुरक्षा-कवच।
इसी की मज़बूत नींव पर हमारा गणतंत्र खड़ा है जो समानता और सौहार्द से ही सशक्त होगा।
संविधान की रक्षा ही, भारतीय गणतंत्र की… pic.twitter.com/rrkVJlEkRG
ಭಾರತವು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಆಳಿಕೊಳ್ಳಲು ರಚಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದು ಇಂದಿಗೆ 77 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನ್ಯಾಯವನ್ನು, ಚಿಂತನೆ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು, ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿ, ಎಲ್ಲರ ನಡುವೆ… pic.twitter.com/XRhLMnK8iY— Siddaramaiah (@siddaramaiah) January 26, 2026
Happy Republic Day!— DK Shivakumar (@DKShivakumar) January 26, 2026
On this Republic Day, I bow to the Constitution that has guided India through decades of change and challenge. As someone entrusted with public responsibility, I witness every day how its values must translate into fairness, opportunity, and dignity for our… pic.twitter.com/JQujjmVHb2
On the occasion of Republic Day, I extend my warm greetings to all fellow citizens.— ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ | HD Kumaraswamy (@hd_kumaraswamy) January 26, 2026
This day reminds us of the values enshrined in our Constitution and our collective responsibility to uphold democracy, unity and social justice.
Under the visionary leadership of Hon’ble PM Shri… pic.twitter.com/EnycnBRf1c
