ಗುರುವಾರ, 22 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಜನಕಪುರಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜನ ಕುಮಾರ್‌ ಖುಲಾಸೆ

1984ರ ಸಿಖ್ ವಿರೋಧಿ ಗಲಭೆ: ದೆಹಲಿ ಕೋರ್ಟ್‌ನಿಂದ ಆದೇಶ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 22 ಜನವರಿ 2026, 13:27 IST
Last Updated : 22 ಜನವರಿ 2026, 13:27 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Sikh riots1984 anti-Sikh riotsAnti-Sikh RiotsAnti-Sikh Riots 1984

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT