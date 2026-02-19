AI Summit: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದಿಗ್ಗಜರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನವೋದ್ಯಮ ‘ಸರ್ವಂ ಎ.ಐ’

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನವೋದ್ಯಮ ‘ಸರ್ವಂ ಎ.ಐ’ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎ.ಐ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದಿಗ್ಗಜರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.</p>.<p>ಗೂಗಲ್ ಸಿಇಒ ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ ಅವರು, ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಎ.ಐ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಸರ್ವಂ ಎ.ಐ’ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರೂಪಿಸಲಾದ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಎ.ಐ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡ್ನಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.</p>.<p>ಸರ್ವಂ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇದರ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜೊತೆಗೆ 22 ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಜೆಮಿನಿ 3ಪ್ರೊ, ಓಪಸ್ 4.5, ಮತ್ತು ಜಿಪಿಟಿ–5.2ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.</p>.<p>ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಂ–30ಬಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವಂ–105ಬಿ ಎಂಬ ಎರಡು ಭಾಷಾ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಬಹುಭಾಷಾ ಸಂವಹನ, ಕೋಡಿಂಗ್, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಈ ವರ್ಷದ ಮೇ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕನ್ನಡಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಬುಧವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸರ್ವಂ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು 2023ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ್ ರಾಘವನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೂಷ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>