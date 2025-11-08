ಶನಿವಾರ, 8 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ: ಪುಟ್ಟಪರ್ತಿಗೆ ಭಕ್ತರ ದಂಡು

ಪಿಟಿಐ
Published : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:17 IST
Last Updated : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:17 IST
ಬಾಬಾ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಧ್ಯೇಯವು ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಜನರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿ‌ದೆ
- ಆರ್‌.ಜೆ. ರತ್ನಾಕರ್, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಟ್ರಸ್ಟಿ, ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್
ಪುಟ್ಟಪರ್ತಿಯ ಪ್ರಶಾಂತಿ ನಿಲಯ ಆಶ್ರಮ (ಪಿಟಿಐ)
Andra pradeshSai baba

