ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಎಸ್‌ಐಆರ್| ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಹಿಂದೇಟು: ರಾಹುಲ್‌ ವಾಗ್ದಾಳಿ

ಪಿಟಿಐ
Published : 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 14:36 IST
Last Updated : 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 14:36 IST
ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಐಆರ್‌ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಸಿದ್ಧವಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ 
ಕಿರಣ್‌ ರಿಜಿಜು ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ
