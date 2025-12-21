ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಲಪಡಿಸಲು ‘ಅಂತರಿಕ್ಷ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆ’ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರ(ಇನ್ಸ್ಪೇಸ್) ದೇಶದ ಏಳು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ‘ಅಂತರಿಕ್ಷ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆ’ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಅಂತರಿಕ್ಷ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯು ದೇಶದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೊದಲ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.</p>.<p>‘ಆಸಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ದೇಶದ ಏಳು ವಲಯಗಳಿಂದ ಏಳು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಇನ್ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರಚಾರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದ ಶೇ 75ರಷ್ಟನ್ನು ಇನ್ಸ್ಪೇಸ್ ಭರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹5 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರಬೇಕು, ಎನ್ಐಆಆರ್ಎಫ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕ 200ಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಲಿಕೆಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>