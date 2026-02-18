ವೈಷ್ಣೋದೇವಿ, ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಣಿವೆಗೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಾಸಿ ರೈಲು

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ‘ಸೌತ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಲು’ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಣಿವೆ ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣೋದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಾಸಿ ರೈಲು ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲಿವೆ.</p>.<p>ಸೌತ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಲು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ರೈಲು ಸೇವಾ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. 13 ದಿನಗಳ ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಣಿವೆ, ವೈಷ್ಣೋದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರವಾಸವು ಏಪ್ರಿಲ್ 11ರಿಂದ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಆದರೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಾಸಿ ರೈಲಿನ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆ ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಆಗದು. ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು 93550 21516 ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ www.tourtimes.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು.</p>.<p>ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ತೆಲಂಗಾಣದಿಂದ ಈ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್, ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಲುಗಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>