ಶನಿವಾರ, 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದ ದೂರುದಾರೆ–ಅಪರಾಧಿ ವಿವಾಹ: ಶಿಕ್ಷೆ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ SC

ಮುಂಚೆಯೇ ಊಹಿಸಿದ್ದೆವು ಎಂದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 16:18 IST
Last Updated : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 16:18 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Supreme Courtrape

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT