ಸೋಮವಾರ, 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಗೋಪಿ: ಟೀಕೆ

ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ: ಗೋಪಿ ಸಮರ್ಥನೆ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:30 IST
Last Updated : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 15:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
KeralaSuresh Gopi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT