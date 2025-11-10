ಅಮೆರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯತ್ನ: ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್</strong>: 2020ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತಿರುಚಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಮಾಜಿ ಆಪ್ತ ವಕೀಲ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿಭಾಗದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ಇತರ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಕ್ಷಮಾದಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಕೀಲ ರೂಡಿ ಗಿಲಿಯಾನಿ, ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮೀಡೋಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ಕ್ಷಮಾದಾನ ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಷಮಾದಾನ ಅಟಾರ್ನಿ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕ್ಷಮಾದಾನ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಟ್ರಂಪ್ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯು ಫೆಡರಲ್ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ಫೆಡರಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಲ್ಲ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>