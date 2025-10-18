<p><strong>ಚಾಯಿಬಾಸಾ/ಜಾರ್ಖಂಡ್:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಜರೈಕೆಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಟವರ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದ, ಛೋಟಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಖಾಮತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಸ್ಫೋಟಿಸಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ನಕ್ಸಲರನ್ನು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಲೊಮ್ಗಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ರೆಂಗಾ ಲೊಮ್ಗಾ (19) ಹಾಗೂ ವಿಕಾಸ್ ಲೊಮ್ಗಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ರಾಪಾ ಲೊಮ್ಗಾ (20) ಅವರನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಂಗ್ಭೂಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಬಂಧಿತರಿಂದ 9 ವಾಲ್ಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 22 ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಾಗೂ 200 ಮೀಟರ್ ವೈರ್ಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">ಇದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೆತಿಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p class="bodytext">‘ಮಾವೋವಾದಿಗಳು ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿರಿಸಿದ್ದರು’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="bodytext">‘ಬಂಧಿತರಿಂದ 10 ಇನ್ಸಾಸ್ ರೈಫಲ್, 198 ಜೀವಂತ ಗುಂಡುಗಳು, 112 ಕ್ಯಾಟ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಅಮಿತ್ ರೇಣು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p class="bodytext">ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್, ಕೋಬ್ರಾ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮೂಲಕ ನಕ್ಸಲರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>