ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್‌ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ರೈಲ್ವೆ: ವಿಮಾನಯಾನದಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಸಂಚರಿಸುವ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಯಾಣ ದರವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ವಿಮಾನಯಾನದ ಟಿಕೆಟ್ ದರವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವೇಗದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆಯು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ರೈಲುಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ದರವು ರಾಜಧಾನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೈಲುಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ದರಕ್ಕಿಂತ ಕೊಂಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. 400 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರಕ್ಕೆ ವಿಧಿಸುವ ಕನಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಭರಿಸಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ಗುವಾಹಟಿ– ಹೌರಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೂರನೇ ದರ್ಜೆಯ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ₹2.4, ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ₹3.1, ಮೊದಲ ದರ್ಜೆಯ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ₹3.8 ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>400 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ದರ್ಜೆಯ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ₹960, ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ₹1,240, ಮೊದಲ ದರ್ಜೆಯ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ₹1,520 ಟಿಕೆಟ್ ದರವಿದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಹೌರಾ– ಗುವಾಹಟಿ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ದರ್ಜೆಯ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ₹2,400, ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ₹3,100, ಮೊದಲ ದರ್ಜೆಯ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ₹3,800 ಟಿಕೆಟ್ ದರವಿದೆ.</p>