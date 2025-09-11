ಗುರುವಾರ, 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಿ.ಪಿ.ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್‌ ರಾಜೀನಾಮೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 11:12 IST
Last Updated : 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 11:12 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

VP ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮೋದಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಸಿ.ಪಿ.ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:VP ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮೋದಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಸಿ.ಪಿ.ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್
VP ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮೋದಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಸಿ.ಪಿ.ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆ: ಸಿ.ಪಿ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್‌ ಭೇಟಿಯಾದ ಟಿಡಿಪಿ ನಾಯಕ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆ: ಸಿ.ಪಿ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್‌ ಭೇಟಿಯಾದ ಟಿಡಿಪಿ ನಾಯಕ
ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆ: ಸಿ.ಪಿ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್‌ ಭೇಟಿಯಾದ ಟಿಡಿಪಿ ನಾಯಕ
MaharashtraGovernorRashtrapati BhavanCP-Radhakrishnan

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT