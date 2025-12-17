ಚುರುಮುರಿ: ತ್ಯಾಜ್ಯ ವ್ಯಾಜ್ಯ

<p>ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕುವವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಕಸ ಸುರಿಯುವ ಕಸದ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿದರೂ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ನಿಂತಿಲ್ಲ. ‘ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂಥ ತ್ಯಾಜ್ಯಭಾರ ಬಲು ಕಷ್ಟ’ ಎಂಬುದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಅನುಭವ. ಅವರು, ಮತ್ತೊಂದು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ಸಾರ್, ಎದುರು ಮನೆಯವಳು ತನ್ನ ಮನೆ ಕಸವನ್ನು ನಿತ್ಯ ಖಾಲಿ ಸೈಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ. ಕೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೇ ಕಸ ಸುರಿದು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬಂದಳು’ ಎಂದು ನೈಟಿ ತುಂಬಾ ಕಸ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸುಮಿ ದೂರಿದಳು.</p>.<p>‘ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಸ ಸುರಿಯಬಾರದು. ಮನೆಯ ಒಣ, ಹಸಿ ಕಸ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬರುವ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಗಾಡಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು’ ಎಂದರು ಅಧಿಕಾರಿ.</p>.<p>‘ಇವಳು ಮಗುವನ್ನು ರಸ್ತೆಬದಿ ಕೂರಿಸಿ ಗಲೀಜು ಮಾಡಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಇವಳಿಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ’ ಸುಮಿ ವಿರುದ್ಧ ವನಜ ದೂರಿದಳು.</p>.<p>‘ಟಾಯ್ಲೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಾಪು ಹಟ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಲಿ ಸಾರ್? ಯಾವ ಬೀದಿನಾಯಿಯೂ ಪಾಪು ಕಸವನ್ನು ಮೂಸಿಯೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ’ ಸುಮಿ ಇರೋ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದಳು.</p>.<p>‘ಸಾರ್, ಇವರು ದಿನಾ ನಾಯಿಯನ್ನು ವಾಕಿಂಗ್ ಕರೆತಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗಲೀಜು ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೇ ನಾಯಿ ಛೂ ಬಿಡ್ತಾರೆ’ ಗೋಪಾಲಿ ಹೇಳಿದ.</p>.<p>‘ಮತ್ತೇನ್ರೀ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಿಸಿಲ್ಲವಲ್ಲ’ ಸೀನಪ್ಪ ರೇಗಿದ.</p>.<p>‘ಅದೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣ್ರೀ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕಿದರೆ, ಗಲೀಜು ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ’ ಅಧಿಕಾರಿ ಖಡಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಸಾರ್, ನಾಯಿ ಕಸ, ಪಾಪು ಕಸದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ?’</p>.<p>‘ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ’ ಎಂದು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೊರಟರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>