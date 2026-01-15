ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರಗಳ ರಚನೆ ತಡೆಯಲು ‘ಎಕ್ಸ್‌’ನಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ರಮ ಜಾರಿ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ‘ಗ್ರೋಕ್’ನ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಶ್ಲೀಲ ಮತ್ತು ಬೆತ್ತಲಾಗಿಸುವ ಚಿತ್ರಗಳ ರಚಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ‘ಎಕ್ಸ್’ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.</p>.<p>ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಆಧಾರಿತ ಆ್ಯಪ್ ‘ಗ್ರೋಕ್’ನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಅಶ್ಲೀಲ ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೊಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವಿರೋಧಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ‘ಎಕ್ಸ್’ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>‘ಪಾವತಿಸಿದ ಚಂದದಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೂ ಈ ನಿರ್ಬಂಧ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ‘ಎಕ್ಸ್’ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p class="title">‘ಗ್ರೋಕ್’ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಕಲನ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವು ‘ಎಕ್ಸ್’ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಪಾವತಿಸಿದ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p class="title">‘ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ‘ಗ್ರೋಕ್’ ಮೂಲಕ ಬಿಕಿನಿ, ಒಳ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>