<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> 'ಬೆಂಗಳೂರು ಟರ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್' ಅನ್ನು ಕುಣಿಗಲ್ನ ಸ್ಟಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ.</p><p>ಇದಕ್ಕಾಗಿ 'ಕುಣಿಗಲ್ ಸ್ಟಡ್ ಫಾರ್ಮ್'ನಲ್ಲಿ 110 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಎಷ್ಟು ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>ಹಾಲಿ ಟರ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ ಜಾಗವನ್ನು ನಗರದ ಶ್ವಾಸಕೋಶ (ಲಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್) ಪ್ರದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ಗಳನ್ನು ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಟ್ಟಡವನ್ನಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಕಟ್ಟಡಗಳು ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಟರ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ನವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p><p>2010 ರ ಜನವರಿ 1 ರಿಂದ ಟರ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಿಟ್ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಜತೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸಮಿತಿಯಿಂದಲೂ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಟರ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ 2010 ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ಅವಧಿವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಶೇ 2 ರಷ್ಟನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆದೇಶವನ್ನು ಸದ್ಯವೇ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>