ಬುಧವಾರ, 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ ಬಿಕ್ಲು ಶಿವು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ: ಶಾಸಕ ಬೈರತಿಗೆ ಲುಕ್‌ಔಟ್ ನೋಟಿಸ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 15:40 IST
Last Updated : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 15:40 IST
ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಬಂಧ ಬೈರತಿ ಬಸವರಾಜ ಅವರೇ ಬಂದು ಸಿಐಡಿ ಎದುರು ಶರಣಾದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪೊಲೀಸರೇ ಅವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಬಂಧಿಸುತ್ತಾರೆ
ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ ಗೃಹ ಸಚಿವ
Murder CaseRowdy sheeterbyrathi basavarajNotice

