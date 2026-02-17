ಮಂಗಳವಾರ, 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

ಕಟ್ಟಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸಿಗರು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಲ್ಲ.. ನಿಯತ್ತಿನ ನಾಯಿಗಳು: ಡಿಕೆಸು ಎದಿರೇಟು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 11:18 IST
Last Updated : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 11:18 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮಹದೇವಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್‌ನ ಭಾಗ, ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಸಿಎಂನೇ ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ: ಡಿಕೆಶಿ
ಮಹದೇವಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡ್‌ನ ಭಾಗ, ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಸಿಎಂನೇ ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ: ಡಿಕೆಶಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಲು ಹೋರಾಟ ಅಗತ್ಯ: ಡಾ. ಎಚ್‌.ಸಿ. ಮಹದೇವಪ್ಪ
ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಲು ಹೋರಾಟ ಅಗತ್ಯ: ಡಾ. ಎಚ್‌.ಸಿ. ಮಹದೇವಪ್ಪ
CongressDK sureshDK ShivakumarHC Mahadevappa

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT