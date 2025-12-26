ಶುಕ್ರವಾರ, 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

ಮುಟ್ಟಾದವರನ್ನು ಹೊರಕೂರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ನಿವಾರಿಸಿ: ಡಿ.ಸಿ.ಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗ ಪತ್ರ

ಕಾಡುಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಪಾಲನೆ: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ತುಮಕೂರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 14:45 IST
Last Updated : 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 14:45 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
women commissionMenstrual CycleKarnataka Women Commission

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT