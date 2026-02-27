ಶುಕ್ರವಾರ, 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿ: ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಅಮಾನತು ವಾಪಸ್‌

ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ₹7 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಡಾ. ಕಲ್ಪನಾ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 16:20 IST
Last Updated : 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 16:20 IST
Indira Canteen

