ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿ: ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಅಮಾನತು ವಾಪಸ್‌

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ಊಟ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ₹7 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ, ಅಮಾನತುಗೊಂಡಿದ್ದ ಉಪ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಪಿ.ಕಲ್ಪನಾ ಅವರನ್ನು ಜಿಬಿಎ ಆಡಳಿತದ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಮರು ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಇದ್ದಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಡಾ. ಕಲ್ಪನಾ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಚೆಫ್ಟಾಕ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸಲು ಕೋರಿತ್ತು.</p>.<p>ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಸಿರುವ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಚೆಫ್ಟಾಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ₹2,27,34,474 ಮೊತ್ತ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಕಲ್ಪನಾ ಅವರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸದೆ, ₹9,72,21,787 ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ, ಚೆಫ್ಟಾಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ₹7,00,12,396 ಅಧಿಕ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಿಭಾಗದ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು 2025ರ ಮೇ 15ರಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಮರು ದಿನವೇ ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಕಲ್ಪನಾ ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಈ ಅಮಾನತು ಆದೇಶವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಡಾ. ಕಲ್ಪನಾ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮಹದೇವಪುರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉಪ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಿ ಜಿಬಿಎ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗದ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು ಇದೇ ಫೆ.13ರಂದು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿಲ್ಲ</strong>: ಚೆಫ್ಟಾಕ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಡೆದಿರುವ ₹7 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ? ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯಲು ಜಿಬಿಎ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತದ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿಲ್ಲ.</p>