‘10 ಶತಕೋಟಿ ಟನ್ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಗುರಿ’

ಎನ್‌ಎಂಪಿಎ ‘ವೈವಿಧ್ಯಮಯ’ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮ: ಭಾಷೆಗಳ ಸೊಗಡಿನ ಮೇಳೈಕೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ; ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಗುಣಗಾನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:52 IST
Last Updated : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:52 IST
Dakshina Kannada

