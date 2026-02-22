ಶನಿವಾರ, 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಪಾಟಿ ಸವಾಲಿನ ತರಾತುರಿ ಸಲ್ಲ–ಹೈಕೋರ್ಟ್‌

ಸಿಆರ್‌ಪಿಸಿ ಕಲಂ 231(2)ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಶ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 22:30 IST
Last Updated : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 22:30 IST
ನ್ಯಾ.ಎಂ.ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ
ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್‌ ಸಿಆರ್‌ಪಿಸಿ ಕಲಂ 231(2)ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವುದು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದ ವಿಚಾರಣಾ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವಂತಿದೆ.
