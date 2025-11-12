ದೆಹಲಿ: ‘ಮದ್ರಾಸ್‌ ಹೋಟೆಲ್‌’ ಮನೆಮಾತಾಗಲು ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಿಯವದನ ರಾವ್ ನಿಧನ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ‘ಮದ್ರಾಸ್ ಹೋಟೆಲ್‘ ಮನೆಮಾತಾಗಲು ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಿಯವದನ ರಾವ್ (90) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದರು. </p>.<p>ಅವರು ದೆಹಲಿಯ ಮೊತ್ತಮೊದಲ ಉಡುಪಿ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹೋಟೆಲ್ ‘ಮದ್ರಾಸ್ ಹೋಟೆಲ್‘ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಉಡುಪಿ ಸುಬ್ರಾಯ ಅವರ ಮಗ. ಕನ್ನಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಾಯರು 1935ರಲ್ಲಿ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು. 1955ರವರೆಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅವರ ಹಠಾತ್ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಿಯವದನ ರಾವ್ ಹೋಟೆಲ್ನ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡರು. ಉಡುಪಿಯ ತಿಂಡಿ ಹಾಗೂ ಊಟವನ್ನು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿನ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವು 1970ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ‘ಮದ್ರಾಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ನಿಲ್ದಾಣ‘ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಕಟ್ಟಡದ ಮಾಲೀಕರ ಜತೆಗಿನ ವಿವಾದದ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಹೋಟೆಲ್ 2005ರಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿತು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>