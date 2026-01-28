ಮಂಗಳವಾರ, 27 ಜನವರಿ 2026
ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣದ ಮೇಲಿನ ವಂದನಾ ನಿರ್ಣಯ: ಉಭಯ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಜಟಾಪಟಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಜನವರಿ 2026, 23:04 IST
Last Updated : 27 ಜನವರಿ 2026, 23:04 IST
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿ, ಈಗ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಬಳಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೂತರೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆಯೆ?
– ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
ಸಭಾನಾಯಕರೇ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭಾಷಣವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಗೌರವ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮೊದಲು ಭಾಷಣ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆಯೇ ಹೇಳಬೇಕು.
– ಎಸ್‌.ಎಲ್‌. ಭೋಜೇಗೌಡ, ಜೆಡಿಎಸ್‌ ಶಾಸಕ
ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಅಗೌರವ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯಬೇಕು. ಅವರ ಭಾಷಣವನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
– ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ, ವಿಧಾನಪರಿಷತ್
GovernerJoint SessionCongress BJP

